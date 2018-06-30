Евстифеев и Мутко обсудили строительство роддома и школы в Волжске

Глава Марий Эл Александр Евстифеев встретился в Москве с вице-премьером Виталием Мутко. Они обсудили строительство роддома в городе Волжский.

Глава региона попросил зампреда правительства выделить деньги на строительство родильного отделения Волжской городской больницы, передает «Медиапоток».

Евстифеев рассказал, что во втором по величине городе республики акушерский стационар располагается в здании 1957 года постройки. При этом отделение принимает женщин из нескольких районов.

Глава Марий Эл также обратил внимание Мутко, насколько важно завершить строительство второго комплекса школы здесь же, в Волжске, чтобы вывести учебный корпус из еще более ветхого здания 1937 года постройки. Это позволит организовать обучение в одну смену. Сейчас ребята в этой школе с углубленным изучением предметов учатся в две смены.

На встрече также говорилось о необходимости строительства детских садов и школ в республике, подведения подъездных путей и водопровода к землям, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство — сообщает организационно-аналитическое управление главы РМЭ.