Тление полигона ТБО под Лениногорском полностью ликвидировали

Тление полигона ТБО под Лениногорском полностью ликвидировано, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

О возгорании стало известно вчера, 29 июня, утром. Ближе к вечеру, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Однако тление происходило на площади 2 000 кв. м. Спасатели засыпали тлеющие отходы грунтом и заливали подвозимой самосвалами на расстоянии 50 метров от полигона водой четырьмя стволами РС-70.

На месте происшествия работали передвижная лаборатория Минэкологии РТ и инспектор Росприроднадзора.