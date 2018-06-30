В Заинске приостановили очистку иловых отложений на полях фильтрации из-за запаха

Деятельность сахарного завода в Заинске приостановили из-за жалоб на неприятный запах. Выяснилось, что причиной его возникновения послужили работы по очистке иловых отложений на полях фильтрации предприятия «Заинский сахар».

В настоящее время проводятся исследования на предмет действия реагентов на качество воздуха. При положительном результате, со 2 июля запланировано начать обработку полей фильтрации данными реагентами, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.



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