ВТБ может создать совместное предприятие с Alibaba

ВТБ и китайская Alibaba ведут переговоры о создании совместного предприятия. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой источники.

По его словам, обсуждение вопроса идет уже несколько месяцев. ВТБ рассчитывает получить возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, использующим китайскую торговую площадку.

Для китайской компании сотрудничество с ВТБ стало бы страховкой от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза зарубежных онлайн-покупок, пояснил другой собеседник издания.

Представитель Alibaba в России отказался комментировать возможность создания СП с российским банком. В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» заявили, что банк не ведет переговоров с Alibaba.

Ранее Сбербанк и китайская Alibaba Group также вели переговоры о создании совместного предприятия, но прекратили их, так как не смогли согласовать все условия сделки.