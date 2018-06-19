Новости бизнеса

11:17 МСК
Новости раздела
Бизнес

ВТБ может создать совместное предприятие с Alibaba

09:58, 19.06.2018
ВТБ может создать совместное предприятие с Alibaba
Фото: commons.wikimedia.org / Rico Shen

ВТБ и китайская Alibaba ведут переговоры о создании совместного предприятия. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой источники.

По его словам, обсуждение вопроса идет уже несколько месяцев. ВТБ рассчитывает получить возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, использующим китайскую торговую площадку.

Для китайской компании сотрудничество с ВТБ стало бы страховкой от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза зарубежных онлайн-покупок, пояснил другой собеседник издания.

Представитель Alibaba в России отказался комментировать возможность создания СП с российским банком. В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» заявили, что банк не ведет переговоров с Alibaba.

Ранее Сбербанк и китайская Alibaba Group также вели переговоры о создании совместного предприятия, но прекратили их, так как не смогли согласовать все условия сделки.

Бизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем