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Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ

08:29, 30.06.2018
Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Немецкие болельщики раньше времени покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф чемпионата мира по футболу 2018.

Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.

Напомним, матч Германии и Южной Кореи, прошедший 28 июня в Казани, превратился в настоящую драму: действующий чемпион мира по футболу сложил с себя полномочия, проиграв (0:2) Южной Кореи. О том, что предшествовало баталии на поле, — видеорепортаж корреспондента «Реального времени».

СпортФутбол
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