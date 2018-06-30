Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ

Немецкие болельщики раньше времени покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф чемпионата мира по футболу 2018.

Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.



Напомним, матч Германии и Южной Кореи, прошедший 28 июня в Казани, превратился в настоящую драму: действующий чемпион мира по футболу сложил с себя полномочия, проиграв (0:2) Южной Кореи. О том, что предшествовало баталии на поле, — видеорепортаж корреспондента «Реального времени».