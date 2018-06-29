Президент РФ назначил референтов
Президент РФ Владимир Путин назначил референтов главы государства.
«Назначить старшими референтами президента РФ Мишустину Ларису Павловну, Шабанова Ярослава Васильевича. Назначить референтами президента РФ Мельникову Наталью Михайловну, Трубинову Татьяну Сергеевну, Хуторскую Екатерину Юрьевну», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин переназначил помощников секретаря Совета безопасности РФ.ОбществоВласть
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