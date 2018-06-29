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АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 175 миллионов рублей

16:58, 29.06.2018
АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 175 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иски конкурсного управляющего «ИнтехБанка» и признал недействительными четыре сделки кредитной организации на сумму более 175,3 млн рублей.

Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным, суд решил восстановить задолженности:

  • ООО «Астерия» по кредитному договору и по договорам поручительства в размере 129,4 млн рублей;
  • ООО «ТФК» по кредитным договорам в сумме 10,8 млн рублей;
  • ООО «Домин» по кредитным договорам в общем размере 31,3 млн рублей;
  • ООО «Матадор» по кредитным договорам в размере 3,8 млн рублей.

Ранее АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 45 миллионов рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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