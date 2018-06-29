АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 175 миллионов рублей
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иски конкурсного управляющего «ИнтехБанка» и признал недействительными четыре сделки кредитной организации на сумму более 175,3 млн рублей.
Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным, суд решил восстановить задолженности:
- ООО «Астерия» по кредитному договору и по договорам поручительства в размере 129,4 млн рублей;
- ООО «ТФК» по кредитным договорам в сумме 10,8 млн рублей;
- ООО «Домин» по кредитным договорам в общем размере 31,3 млн рублей;
- ООО «Матадор» по кредитным договорам в размере 3,8 млн рублей.
Ранее АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 45 миллионов рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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