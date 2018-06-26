АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 45 миллионов рублей

Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «ИнтехБанка» и признал недействительными две сделки с ООО «НПО «Ростар» и ИП Гималтдиновым И.Т. на сумму более 45 млн рублей.



Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным, суд решил восстановить задолженности:

ООО «НПО «Ростар» по соглашению о кредитовании банковского счета (об овердрафте) № 840-о от 30 сентября 2016 года в размере 19 млн рублей.

ИП Гималтдинова И.Т. по кредитному договору № 25-11 от 21 марта 2011 года, по договорам поручительства № 25-11-п1 и № 25-11-п2 от 21 марта 2011года в размере 26 млн рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ выставит на торги имущество «ИнтехБанка» на общую сумму 9,2 млрд рублей.