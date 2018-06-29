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Лионель Месси и сборная Аргентины прилетели в Казань

16:15, 29.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Сборная Аргентины по футболу прибыла в Казань чартерным рейсом из Москвы. В аэропорту их ожидал специальный автобус, который повез команду в отель, сообщает корреспондент «Реального времени» из казанского аэропорта.

Уже известно, что аргентинцы поселятся в отеле Ramada, около которого сегодня появились граффити с портретом Лионеля Месси.

Вечером южноамериканская сборная проведет предматчевую тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Казань Арена».

Напомним, завтра, 30 июня, в Казани сборная Аргентины сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано в 17.00 по московскому времени.

Ранее Аргентина вышла из группы, победив в третьем туре сборную Нигерии.

СпортФутбол
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