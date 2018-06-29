Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля

Снижения беспошлинного порога на интернет-покупки до 500 евро с 1 июля не будет. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки на сумму до 1000 евро за месяц и до 31 кг в весе. Сверх суммы пошлина — 30%, но не менее 4 евро за 1 кг, сообщает «Интерфакс».

Однако партнеры России по Евразийскому экономическому союзу уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года до 500 евро, а с 2020-го — до 200 евро.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что пошлины с интернет-покупок могут уменьшить ассортимент для потребителя и при этом не будут стимулировать производство отечественной продукции.