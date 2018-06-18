В Минпромторге раскритиковали идею ввести пошлину за любые интернет-покупки

В Минпромторге РФ заявили, что пошлины с интернет-покупок могут уменьшить ассортимент для потребителя и при этом не будут стимулировать производство отечественной продукции.

«Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление — это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции», — цитирует слова пресс-службы министерства ТАСС

Ранее стало известно, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России с 2019 года снизится до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Они будут облагаться 15-процентной пошлиной, причем таможенный сбор не придется платить при получении посылки, он будет сразу включаться в стоимость такого товара.