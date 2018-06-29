Федор Кудряшов вошел в число 33 лучших игроков сезона в РФПЛ
Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона-17/18 в премьер-лиге. В числе лучших есть один игрок «Рубина» — защитник Федор Кудряшов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).
Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия («Локомотив»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»).
Левые центральные защитники: Андреас Гранквист («Краснодар»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»).
Левые защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Опорные полузащитники: Игорь Денисов («Локомотив»), Фернандо («Спартак»), Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»).
Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»).
Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Куинси Промес («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»).
Правые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).
Левые нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
Напомним, на данный момент Федор Кудряшов вместе со своим партнером по команде Владимиром Гранатом находится в расположении сборной России на чемпионате мира по футболу.СпортФутбол
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