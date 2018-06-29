Оренбургская фирма задолжала налоговой более 37 млн рублей

Фирма «Оренбург Инвест Проект» утаила от налоговой более 37 млн рублей.

По версии следствия, с начала 2014 года по конец 2015-го руководство компании организовало заключение фиктивных договоров на выполнение строительно-монтажных работ с коммерческими организациями. Также были составлены подложные бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы оказанных услугах и поставленных строительных материалах по этим договорам.

Впоследствии данный факт отразился в регистрах бухгалтерского учета организации. Таким образом, главной целью мошенников являлась неуплата налога на добавленную стоимость путем завышения налоговых вычетов.

После руководство фирмы предоставило в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общий ущерб бюджету составил 37 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. На данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в Госдуме одобрили принятие закона о снижении налога на недвижимость.