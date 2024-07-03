ФСБ задержала челнинца за угрозы в адрес россиян — участников СВО

Фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности в сети Интернет стал 33-летний житель Набережных Челнов. О его задержании сегодня сообщили «Реальному времени» в УФСБ по Татарстану.



По версии силовиков, задержанного подозревают в использовании одного из мессенджеров для размещения информации в этнонационалистических интернет-сообществах. В данной информации спецслужбы усматривают «угрозы применения насилия» и признаки возбуждения ненависти «по признакам национальности в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины», уточнил представитель регионального управления ФСБ Андрей Сергеев.

На кадрах оперативной съемки в квартире задержанного содержится краткое признание задержанного: «Осознаю... Больше так делать не буду».

По материалам чекистов в Следкоме возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ и через суд избрали фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

