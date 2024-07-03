В Госдуму внесли законопроект о запрете административного ареста отцов-одиночек

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять административный арест к одиноким отцам и единственным опекунам детей до 14 лет и детей-инвалидов, сообщает ТАСС.



В настоящее время административный арест не применяется к некоторым категориям лиц, в том числе к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Однако в отношении отцов детей до 14 лет, даже являющихся единственным родителем, какие-либо ограничения отсутствуют.

Инициатор закона отметил, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей. Законопроектом предлагается устранить этот пробел и распространить положение о неприменении административного ареста на мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем. Также предлагается не применять административный арест к лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка в возрасте до 14 лет и (или) ребенка-инвалида.

Стоит напомнить, что в прошлом году правительство на комиссии по законопроектной деятельности поддержало предложение запретить расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до 16 лет.

Разиль Самигуллин