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В Зеленодольске произойдет массовое отключение газа

09:54, 03.07.2024
В Зеленодольске произойдет массовое отключение газа
Фото: Реальное время

В Зеленодольске произойдет массовое отключение газа из-за ремонтных работ, которые пройдут с 5 июля 4 часов по 6 июля 12 часов, сообщает ЭПУ «Зеленодольскгаз».

Отключение газа произойдет в следующих населенных пунктах:

  • Осиново;
  • Н. Тура;
  • Воронино;
  • Ремплер;
  • Ореховка;
  • Дубровка;
  • Октябрьский;
  • Грузинский;
  • Новочувашский;
  • Урняк;
  • Новопольский;
  • Красницкий.

В апреле также стало известно, что летом 2024 года в Зеленодольском районе Татарстана откроется первый из трех цехов нового завода. Это предприятие будет выполнять полный цикл ремонта и восстановления комплектующих газовых турбин.

Разиль Самигуллин

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