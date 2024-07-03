В Зеленодольске произойдет массовое отключение газа
В Зеленодольске произойдет массовое отключение газа из-за ремонтных работ, которые пройдут с 5 июля 4 часов по 6 июля 12 часов, сообщает ЭПУ «Зеленодольскгаз».
Отключение газа произойдет в следующих населенных пунктах:
- Осиново;
- Н. Тура;
- Воронино;
- Ремплер;
- Ореховка;
- Дубровка;
- Октябрьский;
- Грузинский;
- Новочувашский;
- Урняк;
- Новопольский;
- Красницкий.
В апреле также стало известно, что летом 2024 года в Зеленодольском районе Татарстана откроется первый из трех цехов нового завода. Это предприятие будет выполнять полный цикл ремонта и восстановления комплектующих газовых турбин.
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