В России 70 человек с ботулизмом получают медицинское лечение в стационарах
В России 70 человек с ботулизмом получают медицинское лечение в стационарах. В настоящее время 17 пациентов находятся на ИВЛ, сообщает ТАСС.
Вчера из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые ранее, в июне, были госпитализированы с ботулизмом.
Стоит подчеркнуть, что в настоящее время специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создают отдельные препараты для различных типов ботулотоксина, вызывающего ботулизм.
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