В России 70 человек с ботулизмом получают медицинское лечение в стационарах

Фото: Татьяна Демина

В России 70 человек с ботулизмом получают медицинское лечение в стационарах. В настоящее время 17 пациентов находятся на ИВЛ, сообщает ТАСС.

Вчера из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые ранее, в июне, были госпитализированы с ботулизмом.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создают отдельные препараты для различных типов ботулотоксина, вызывающего ботулизм.