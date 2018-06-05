В Госдуме одобрили принятие закона о снижении налога на недвижимость

Комитет Госдумы по бюджету сегодня рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уменьшающий коэффициент расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости.

Депутаты предложили отказаться от повышения коэффициента выше 0,6. При этом после окончательного расчета налога его сумма автоматически уменьшится на 40 процентов, передают «Ведомости».

Госдума должна рассмотреть проект закона 19 июня.

Напомним, законопроект в случае его принятия замедлит до 10 процентов темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов, в которых кадастровая оценка применяется для начисления налога на имущество. При этом принятие закона приведет к потерям регионов на 6 млрд рублей.