С начала 2024 года в России выросли цены на ряд категорий плодоовощной продукции

Фото: Максим Платонов

С начала 2024 года в России выросли цены на некоторые категории плодоовощной продукции. Согласно статистике, розничные цены на яблоки увеличились на 30% и достигли уровня в 159,8 рубля за кг. Стоимость свеклы выросла на 92,3%, до 70 рублей за килограмм, а моркови — на 62,8%, также до 70 рублей за килограмм, сообщают «Известия».

Росстат также зафиксировал рост цен на другие овощные культуры. К июню стоимость картофеля увеличилась на 82,4% по сравнению с началом января, капусты — на 35%, лука — на 32%.

Эксперты выражают надежду, что с увеличением предложения торговые сети скорректируют цены на ключевые категории плодоовощной продукции. Однако пока такой динамики не наблюдается. В Минсельхозе заявили, что держат ситуацию под контролем.

В конце мая председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что цены на клубнику будут снижаться по мере сбора урожая в южных регионах и центральной части России.

Разиль Самигуллин