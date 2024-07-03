Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту об изменении налоговой системы
Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту об изменении налоговой системы. Изменения касаются законопроекта, запланированного ко второму чтению на 9 июля. Среди поправок:
- налог на прибыль в размере 5% для ИТ-сектора;
- автоматическое освобождение от НДС для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с доходом до 60 млн рублей;
- преобразование курортного сбора в туристический налог. Он будет уплачиваться по месту нахождения гостиниц и постепенно расти — с 1% от стоимости проживания в 2025 году до 5% в 2029 году;
- операции с цифровыми финансовыми активами будут облагаться по ставкам, аналогичным операциям с ценными бумагами: 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% — с превышения над этим порогом;
- повышение в три раза налога на процессинговые центры букмекеров.
Также планируются корректировки НДПИ на добычу угля, руды и производства минеральных удобрений, однако новые параметры не приводятся.
Напомним, что 17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России.
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