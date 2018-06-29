В Перми DJ Smash не явился в суд по делу о собственном избиении

В Перми начался процесс по делу об избиении Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.

Заседание проходило в Ленинском районном суде. Сам музыкант из-за плотного графика на процесс не явился — его интересы представлял адвокат. Обвиняемые — экс-депутат Александр Телепнев и его знакомый Сергей Ванкевич — своей вины не признают, пишет «Эхо Москвы в Перми».

В итоге судья отложил судебный процесс до 10 июля. Стоит отметить, что поддержать DJ Smash в Пермь приедет рэпер Тимати.

Напомним, в клубе «Дом культуры» бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев нанес травмы Андрею Ширману, известному как DJ Smash. В результате у артиста оказалась сломана в нескольких местах челюсть.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в отношении Телепнева возбудили другое уголовное дело.

