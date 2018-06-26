Тимати приедет в Пермь, чтобы поддержать DJ Smash на суде против экс-депутата

На заседание по уголовному делу об избиении DJ Smash в пермском клубе приедет рэпер Тимати. Об этом сообщил адвокат Андрея Ширмана.

По словам защитника диджея, Тимати посетит не первое заседание, которое пройдет в Ленинском районном суде 29 июня. Планируется, что он появится в суде 9 июля, пишет «Вкурсе».

Напомним, в клубе «Дом культуры» бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев нанес травмы Андрею Ширману, известному как DJ Smash. В результате у артиста оказалась сломана челюсть в нескольких местах.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в отношении Телепнева возбудили другое уголовное дело.



