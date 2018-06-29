С начала года КАМАЗ произвел более 14 тысяч грузовиков

С января по май 2018 года КАМАЗ произвел 14 306 тысяч единиц автомобильной техники. Рост по сравнению с тем же периодом 2017-го составил 7,5%.

При этом завод двигателей КАМАЗа за пять месяцев увеличил выпуск продукции на 30%, передает корреспондент «Реального времени».

С начала года на развитие модельного ряда и модернизацию производства компания направила 8,87 млрд рублей.

По итогам 2017 года чистая прибыль по МСФО составила 2,5 млрд рублей. Показатель EBITDA в прошлом году составил 10,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 6,8%.

Напомним, что на модернизацию в 2017 году КАМАЗ потратил более 14 млрд рублей. При этом по РСБУ прибыль предприятия выросла в 2,5 раза, до 3 млрд рублей.