«Ак Барс» Банк участвует в отборе стартапов на Молодежном дне FinTech
17 октября 2018 года на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 второй раз пройдет Молодежный день FinTech (6+).
К участию приглашаются студенты, аспиранты, выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев. Отбор студенческих команд — участников Молодежного дня FinTech будет проходить на заочном кейс-чемпионате в сфере финансовых технологий.
Десять команд-финалистов поедут в Сочи на Finopolis 2018, где их ждут финальный финтех-баттл с реальными кейсами от участников рынка, мастер-классы и лекции российских и иностранных экспертов, общение с успешными финтех-стартапами и многое другое.
Победителей конкурса Молодежного дня FinTech ждут встречи с руководителями IT-компаний и российских банков, в числе которых «Ак Барс» Банк, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2018.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материалЭкономикаБанки Татарстан
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