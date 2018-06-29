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Банк России приостановил лицензии страховой компании «Диамант»

10:26, 29.06.2018
Банк России приостановил лицензии страховой компании «Диамант»
Фото: wikipedia.org / NVO

Центробанк РФ приостановил действие лицензий на осуществление страхования СК «Диамант». Об этом говорится в сообщении регулятора.

В пресс-релизе уточняется, что страховая компания не исполняла предписания регулятора, не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности.

В результате ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни), добровольного имущественного страхования и страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

С 29 июня в страховой компании назначена временная администрация сроком на шесть месяцев.

«Диамант» — московская страховая компания, которая осуществляет свою деятельность в нескольких регионах России. Приволжский филиал расположен в Казани.

Ранее ЦБ РФ отозвал у «Ренессанс Страхования» лицензию на добровольное страхование жизни.

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