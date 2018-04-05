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ЦБ РФ отозвал у «Ренессанс Страхования» лицензию на добровольное страхование жизни

10:59, 05.04.2018
ЦБ РФ отозвал у «Ренессанс Страхования» лицензию на добровольное страхование жизни
Фото: wikipedia.org / NVO

Банк России отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в материалах регулятора.

Решение Центробанка принято в связи с отказом страховщика от предусмотренной лицензией деятельности, отмечается в документе.

Группа «Ренессанс страхование» работает с 1997 года. С учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 крупнейших компаний на страховом рынке РФ по объему премии.

Напомним, что 9 февраля Банк России отозвал лицензию у татарстанской страховой компании ООО «Страховая группа «АСКО». В марте «АСКО» признали банкротом и ввели конкурсное производство сроком до 15 марта 2019 года.

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