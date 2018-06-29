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В банке «Аверс» можно приобрести фунты и швейцарские франки

07:01, 29.06.2018 Сюжет:  ООО Банк «Аверс»
В банке «Аверс» можно приобрести фунты и швейцарские франки
Фото: Ринат Назметдинов

В дни проведения чемпионата мира по футболу в России напоминаем гостям города, что в головном офисе Банка «Аверс», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Мусы Джалиля, 3, можно приобрести или продать фунты стерлингов и швейцарские франки. Покупка-продажа долларов США и Евро осуществляется во всех офисах Банка.

Узнать актуальный курс и воспользоваться онлайн калькулятором обмена валют можно на сайте aversbank.ru.

Подробная информация в офисах банка «Аверс» или по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

ЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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