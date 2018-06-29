В Самаре оказались «заминированными» несколько крупных ТЦ, больница и метро

В Самаре поздно вечером, 28 июня, неизвестный сообщил о минировании крупных торговых центров города, а также станции метро и больницы.

Как пишут пользователи в соцсетях, массовые эвакуации прошли в ТЦ «Аврора», «Космопорт», «Леруа Мерлен», «Гудок», «Апельсин», «Мега». Кроме того, людей экстренно выводили со станции метро «Алабинская» и больницы имени Ерошевского.

Информацию о звонках лжетеррориста подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Силовики проверили указанные места — опасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время все объекты в городе работают в штатном режиме. Полицейские ищут людей, причастных к ложным сообщениям.

Напомним, ранее поступала информация о минировании трех объектов в Самаре.