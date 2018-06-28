В Самаре эвакуировали три ТЦ из-за сообщений о минировании

В Самаре из торговых центров «Космопорт», «Аврора» и «Гудок» эвакуировали посетителей из-за сообщений о минировании. К местам происшествия выехали пожарные, МЧС, кинологи и наряд полиции.

Как передает издание «Территория Самара», примерно в 19.45 в «Космопорте» по громкой связи объявили, что поступил звонок о якобы заминировании.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили об отсутствии информации по эвакуациям из ТЦ в Самаре.



Ранее из ТЦ «Империя-2» в Самаре эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания.