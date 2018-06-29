Олег Навальный вышел на свободу после 3,5 лет заключения

Из исправительной колонии №5 в Орловской области в 8.19 утра освободили фигуранта дела «Ив Роше» Олега Навального.



У ворот колонии его встречали брат Алексей Навальный, правозащитники и несколько десятков журналистов, сообщает «Новая газета».

Отметим, что брат оппозиционера отсидел 3,5 года по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

Напомним, что в апреле этого года президиум Верховного суда отказался отменять приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше». Ранее ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав братьев Навальных и постановил выплатить им компенсацию в 10 тыс. евро.