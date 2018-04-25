Верховный суд оставил без изменений приговор по делу «Ив Роше»

Президиум Верховного суда отказался отменять приговор по делу «Ив Роше», по которому были осуждены за мошенничество Алексей и Олег Навальные.

Суд рассмотрел решение Европейского суда по правам человека, который в 2017 году постановил, что право Навальных на справедливое разбирательство было нарушено. С предложением рассмотреть жалобу на приговор выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает «Медуза».

Адвокаты просили суд отменить приговор и отпустить Олега Навального из колонии. Генпрокуратура выступила против изменения приговора Навальным, но согласилась с тем, чтобы отправить дело на новое рассмотрение.

Ранее стало известно, что экс-гендиректора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест.