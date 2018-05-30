В Самаре завербованный украинскими спецслужбами россиянин сдался ФСБ

31-летний работник железной дороги сдался ФСБ, признавшись, что его завербовали украинские спецслужбы.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по Самарской области, в августе 2016 года он находился у родственников, проживающих на подконтрольной вооруженным силам Украины части Донецкой области. Там самарца похитили сотрудники СБУ. После пыток мужчина согласился сотрудничать со спецслужбами.

Основной задачей работника «РЖД» являлась слежка за объектами железнодорожного транспорта области, в том числе за военными перевозками, а также их фиксация. Однако мужчина делать этого не стал. Испугавшись за свою жизнь, он сдался российским силовикам.

В УФСБ по Самарской области прошла проверка, в итоге которой было установлено, что самарец не причастен ни к какой противоправной деятельности в пользу Украины.