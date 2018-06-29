Матчи группового этапа ЧМ-2018 посетили более 2 млн человек

Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в России посетили 2 миллиона 178 тысяч 894 зрителя.

Все 48 встреч группового этапа чемпионата мира прошли на 12 стадионах в 11 городах России с 14 по 28 июня, передает «Р-Спорт».

Накануне определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018. 30 июня между собой сыграют Уругвай с Португалией и Франция с Аргентиной. 1 июля состоятся матчи между Испанией и Россией, и между Данией и Хорватией.

2 июля за путевку в 1/4 мундиаля поборются Бразилия с Мексикой и Бельгия с Японией. На следующий день матчи проведут Швеция со Швейцарией и Колумбия с Англией.

