Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Мэриленде

Полиция задержала 38-летнего жителя штата Мэриленд Джеррода Рамоса по подозрению в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе.

По информации CBS, у подозреваемого ранее был конфликт с изданием из-за публикации о заведенном против него деле, связанном с преследованием женщины. В 2015 году апелляционный суд в Мэриленде вынес решение в пользу журналистов.

В полиции сообщили, что Рамос не сотрудничает со следствием и что у него не было с собой документов, удостоверяющих личность. Он также «повредил себе кончики пальцев, чтобы избежать идентификации».

Жертвами атаки стали сотрудники Capital Gazette — два редактора, два корреспондента и менеджер по продажам. Еще около 20 человек пострадали.

Ранее сообщалось о четырех погибших.