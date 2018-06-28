При стрельбе в редакции американской газеты Capital Gazette погибли четыре человека
В результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд погибли 4 человека. Также есть раненые, их число не уточняется. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что в настоящий момент стрелок задержан, здание эвакуировано и оцеплено.
Президент США Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся, пишет «РИА Новости».Происшествия
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