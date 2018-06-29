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В Южной Корее задержали российское судно за долги экипажу

05:58, 29.06.2018
В Южной Корее задержали российское судно за долги экипажу
Фото: ru.wikipedia.org / Donggeo

Российское судно «Палладий» задержано в южнокорейском Пусане в связи с жалобами моряков на долги по зарплате. Об этом сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

«Судно задержано портовыми властями по жалобе о задержке зарплаты. Задержка действительно есть, моряки обратились в портовую инспекцию, идет разбирательство», — цитирует Суханова «РИА Новости».

По словам председателя РПСМ, судовладелец ранее информировал о финансовых трудностях. Он пообещал выплатить зарплату после их решения.

Ранее в порту южнокорейского Пусана арестовывали российское судно «Николай Касаткин» также за задолженность по зарплате.

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