В Южной Корее задержали российское судно за долги экипажу

Российское судно «Палладий» задержано в южнокорейском Пусане в связи с жалобами моряков на долги по зарплате. Об этом сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.



«Судно задержано портовыми властями по жалобе о задержке зарплаты. Задержка действительно есть, моряки обратились в портовую инспекцию, идет разбирательство», — цитирует Суханова «РИА Новости».



По словам председателя РПСМ, судовладелец ранее информировал о финансовых трудностях. Он пообещал выплатить зарплату после их решения.

Ранее в порту южнокорейского Пусана арестовывали российское судно «Николай Касаткин» также за задолженность по зарплате.