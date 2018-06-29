В Южной Корее задержали российское судно за долги экипажу
Российское судно «Палладий» задержано в южнокорейском Пусане в связи с жалобами моряков на долги по зарплате. Об этом сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
«Судно задержано портовыми властями по жалобе о задержке зарплаты. Задержка действительно есть, моряки обратились в портовую инспекцию, идет разбирательство», — цитирует Суханова «РИА Новости».
По словам председателя РПСМ, судовладелец ранее информировал о финансовых трудностях. Он пообещал выплатить зарплату после их решения.
Ранее в порту южнокорейского Пусана арестовывали российское судно «Николай Касаткин» также за задолженность по зарплате.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым