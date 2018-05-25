Российское судно «Николай Касаткин» арестовали в Южной Корее за долги

Российское судно «Николай Касаткин» арестовали в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги. Об этом рассказал инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский.



«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано», — приводит слова Осичанского «РИА Новости».



По его словам, три члена экипажа из Калининграда решили вернуться домой. Они обратились в пусанский офис ITF, где им оплатили билеты. На борту судна остаются сахалинцы и приморцы.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков.

