Новости экономики

02:40 МСК
Новости раздела
Экономика

Правительство РФ утвердило критерии для участия банков в строительстве жилья

05:24, 29.06.2018
Правительство РФ утвердило критерии для участия банков в строительстве жилья
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России утвердило новые критерии для банков, участвующих в жилищном строительстве. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Так, для открытия эскроу-счета для расчетов по договорам о финансировании возведения жилья, банк должен иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Финансировать жилищное строительство не смогут организации, исполняющие введенные против РФ санкции.

Кроме того, согласно документу, банк должен соответствовать одному из этих требований: принадлежать к единому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ», обладать высшим кредитным рейтингом по национальной шкале агентств АКРА или «Эксперт РА», находится в состоянии санации или быть в санкционных списках зарубежных стран.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России будут полностью отменены договоры долевого строительства. При привлечении средств граждан в создание жилья будут использоваться эскроу-счета.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем