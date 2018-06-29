Правительство РФ утвердило критерии для участия банков в строительстве жилья

Правительство России утвердило новые критерии для банков, участвующих в жилищном строительстве. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Так, для открытия эскроу-счета для расчетов по договорам о финансировании возведения жилья, банк должен иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Финансировать жилищное строительство не смогут организации, исполняющие введенные против РФ санкции.

Кроме того, согласно документу, банк должен соответствовать одному из этих требований: принадлежать к единому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ», обладать высшим кредитным рейтингом по национальной шкале агентств АКРА или «Эксперт РА», находится в состоянии санации или быть в санкционных списках зарубежных стран.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России будут полностью отменены договоры долевого строительства. При привлечении средств граждан в создание жилья будут использоваться эскроу-счета.