Госдума РФ приняла закон об усилении контроля в долевом строительстве

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о новой системе финансирования жилищного строительства, призванный усилить защиту прав дольщиков.



Меры по переходу на новую систему финансирования жилья вступят в силу в два этапа. С 1 июля 2018 года — добровольно, с 1 июля 2019 года — обязательно при привлечении средств граждан в долевое строительство будут использоваться эскроу-счета. Они будут застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Кроме того, будет введен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для тех застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов.

При этом для владельцев компании-застройщика предусмотрена солидарная ответственность за причиненный гражданам ущерб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полная отмена долевого строительства произойдет с 1 июля 2019 года.

