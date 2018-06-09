Власти Татарстана планируют выбрать регионального оператора ТКО после 28 июля

Власти Татарстана объявили конкурс на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Информация о проведении торгов по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. (...) Дата и время вскрытия конвертов с заявками — 28 июля», — приводит выдержку из сообщения о торгах ТАСС.

Ранее стало известно, что генпрокуратура РФ проведет проверки в Татарстане и еще пяти регионах страны из-за задержки с выбором «мусорных» операторов.