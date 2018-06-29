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В мае продажи люксовых автомобилей в России выросли на 6%

03:31, 29.06.2018 1
В мае продажи люксовых автомобилей в России выросли на 6%
Фото: pixabay.com

По итогам мая 2018 года в России было продано 123 новых легковых автомобиля сегмента Luxury. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Самой популярной моделью в этом сегменте является Mercedes-Benz Maybach S-Class — 56 единиц. Далее идут Bentley (24), Maserati (20), Rolls-Royce (9), Ferrari (6), Lamborghini (5) и Aston Martin (3, передает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за пять месяцев этого года было продано 607 люксовых автомобилей, что на 2% меньше, чем в январе — мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что российский рынок подержанных люксовых автомобилей по итогам первого квартала 2018 года вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 368 машин.

АналитикаБизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    После новых законов, они еще поднимутся. Карманы сильные мира сего поднаполнят и будет им счастье
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