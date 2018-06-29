В мае продажи люксовых автомобилей в России выросли на 6%

По итогам мая 2018 года в России было продано 123 новых легковых автомобиля сегмента Luxury. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Самой популярной моделью в этом сегменте является Mercedes-Benz Maybach S-Class — 56 единиц. Далее идут Bentley (24), Maserati (20), Rolls-Royce (9), Ferrari (6), Lamborghini (5) и Aston Martin (3, передает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за пять месяцев этого года было продано 607 люксовых автомобилей, что на 2% меньше, чем в январе — мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что российский рынок подержанных люксовых автомобилей по итогам первого квартала 2018 года вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 368 машин.