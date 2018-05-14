Российский рынок подержанных люксовых автомобилей вырос на 13%

Российский рынок подержанных люксовых автомобилей по итогам первого квартала 2018 года вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 368 машин. Такие цифры приводит аналитическое агенство "Автостат".

Больше всего из люксовых автомобилей, проданных на вторичном рынке, приходится на Bentley — 131 машина (36% от общего числа). Второе место занимает Mercedes-Maybach — 118 шт (32% рынка). Замыкает тройку лидеров Maserati (52 шт.).

Кроме того, за январь-март 2018 года было продано 42 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce, 11 автомобилей Lamborghini, 8 – Ferrari и 6 – Aston Martin.

Около 60% всех машин было реализовано в Москве и Подмосковье.

Отметим, что в 2017 году продажи «люксовых» авто в России выросли на 37%. Bentley вошла в число наиболее популярных моделей.

