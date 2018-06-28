РЖД планируют сократить почти 30 тысяч сотрудников к 2025 году — СМИ

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют уволить почти 30 тысяч сотрудников к 2025 году. Это связано с расширением функционала работников и внедрением новых технологий.

Средняя численность сотрудников компании за январь — март 2018 года составила 737 тысяч человек. Через 7 лет, как сообщает РБК со ссылкой на долгосрочную программу развития компании, число работников составит 709 тысяч человек.

Снижение численности работников будет проводиться с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям. Отмечается, что компания будет помогать сокращаемым сотрудникам искать новую работу.

Ранее сообщалось, что РЖД разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев.