РЖД разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев

ОАО «РЖД» разрешит с 16 июля перевозить домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев.

Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК». Оформить перевозку можно будет в специализированных багажных кассах, сообщает «дочка» РЖД АО «ФПК».



Таким образом, отправить в другой город можно будет собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепах. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.