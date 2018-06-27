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РЖД разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев

12:39, 27.06.2018
РЖД разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев
Фото: pixabay.com

ОАО «РЖД» разрешит с 16 июля перевозить домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев.

Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК». Оформить перевозку можно будет в специализированных багажных кассах, сообщает «дочка» РЖД АО «ФПК».

Таким образом, отправить в другой город можно будет собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепах. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

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