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Суд арестовал главу карельского «Мемориала» на 2 месяца

19:35, 28.06.2018
Суд арестовал главу карельского «Мемориала» на 2 месяца
Фото: ru.wikipedia.org / Mediafond

Петрозаводский городской суд арестовал на 2 месяца руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева.

«Арестовали на 2 месяца, до 28 августа, наверное, так получается», — цитирует адвоката Виктора Ануфриева ТАСС.

Накануне дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт сообщила о его задержании. В правоохранительных органах пояснили, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Сегодня следствие возбудило в отношении лидера карельского «Мемориала» уголовное дело по статье о сексуальном насилии.

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