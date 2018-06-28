Суд арестовал главу карельского «Мемориала» на 2 месяца

Петрозаводский городской суд арестовал на 2 месяца руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева.

«Арестовали на 2 месяца, до 28 августа, наверное, так получается», — цитирует адвоката Виктора Ануфриева ТАСС.



Накануне дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт сообщила о его задержании. В правоохранительных органах пояснили, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Сегодня следствие возбудило в отношении лидера карельского «Мемориала» уголовное дело по статье о сексуальном насилии.