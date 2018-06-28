Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

В Карелии задержан глава местного отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев. Эту информацию подтвердили дочь историка Екатерина Клодт и его адвокат Виктор Ануфриев.

По словам Клодт, Юрий Дмитриев вместе с подругой ездили на кладбище в Вилгку, чтобы навестить могилы знакомых, после чего направились в Свирский монастырь.

«В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в ИВС (изолятор временного содержания). Они отнеслись к нему нормально, разрешили купить еды», — цитирует дочь Дмитриева «Новая газета».

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Отправляясь на кладбище и в монастырь он покинул пределы Петрозаводска.



В июне Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело Юрия Дмитриева. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Главу карельского «Мемориала» признали виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.