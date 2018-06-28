В Казани начали рисовать граффити с Месси — СМИ

В Казани рядом с портретом Роналду на стене дома появится портрет Лионеля Месси.

Отмечается, что художник Дмитрий Кудинов приступил к работе над граффити. К импровизированному полотну подогнали технику, загрунтовали угол стены, сообщает «Казанский репортер».

Ранее стало известно, что Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Напомним, один из двух самых крутых футболистов планеты поселится в отеле «Рамада», а сборная Аргентины проведет тренировку в столице Татарстана (правда, всего одну), которая пройдет на «Казань Арене».