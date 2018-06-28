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В Казани начали рисовать граффити с Месси — СМИ

18:31, 28.06.2018 1
В Казани начали рисовать граффити с Месси — СМИ
Фото: twitter.com / Litovsky84

В Казани рядом с портретом Роналду на стене дома появится портрет Лионеля Месси.

Отмечается, что художник Дмитрий Кудинов приступил к работе над граффити. К импровизированному полотну подогнали технику, загрунтовали угол стены, сообщает «Казанский репортер».

Ранее стало известно, что Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Напомним, один из двух самых крутых футболистов планеты поселится в отеле «Рамада», а сборная Аргентины проведет тренировку в столице Татарстана (правда, всего одну), которая пройдет на «Казань Арене».

ОбществоСпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    История повторятся дважды - сначала, как трагедия, а потом, как фарс, комедия, пародия (нужное подчеркнуть)....
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