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Самую высокую мечеть построят в Татарстане

18:03, 28.06.2018 2
Самую высокую мечеть построят в Татарстане
Фото: pixabay.com

В 2019 году начнут возводить монолитные стены самой высокой соборной мечети «Джамиг», которая расположится в Набережных Челнах.

Отмечается, что фундамент был возведен еще в 2017 году, однако денег на продолжение строительства не оказалось, поэтому работы решили приостановить. Но как стало известно сегодня, строительство продолжат в следующем году, сообщает islam.ru.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах планируют построить самый крупный в России вакуфный комплекс площадью 5 га. Он будет служить местом постоянного размещения мусульманских коммерческих и социальных объектов.

ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    хаерле сагатьта миллатташлар.
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  • Анонимно 09:00
    Всевышний не просит самые высокие и самые красивые сооружения... он ждет от людей иного...
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