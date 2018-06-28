Самую высокую мечеть построят в Татарстане
В 2019 году начнут возводить монолитные стены самой высокой соборной мечети «Джамиг», которая расположится в Набережных Челнах.
Отмечается, что фундамент был возведен еще в 2017 году, однако денег на продолжение строительства не оказалось, поэтому работы решили приостановить. Но как стало известно сегодня, строительство продолжат в следующем году, сообщает islam.ru.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах планируют построить самый крупный в России вакуфный комплекс площадью 5 га. Он будет служить местом постоянного размещения мусульманских коммерческих и социальных объектов.ОбществоКультура
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