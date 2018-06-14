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Песков о совете не вступать в связь с иностранцами во время ЧМ-2018: «Женщины сами разберутся»

12:59, 14.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Песков о совете не вступать в связь с иностранцами во время ЧМ-2018: «Женщины сами разберутся»
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Российские женщин сами примут решение о том, общаться или нет с иностранцами во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — цитирует его RT.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которая призвала россиянок России не вступать в интимные связи с иностранцами во время проведения ЧМ-2018.

«Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила депутат.

Ранее в Госдуме призвали окружить болельщиков ЧМ-2018 заботой и вниманием.

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