РКН: Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства
В связи с этим Роскомнадзор продолжает применять ограничительные меры в отношении сервиса
По данным Роскомнадзора, администрация мессенджера Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства. В связи с этим ведомство продолжает применять ограничительные меры в отношении сервиса, сообщает РИА «Новости».
Роскомнадзор с 10 февраля начал замедлять работу Telegram и обвинил сервис в поддержке сервисов для «пробива». Основной причиной введения ограничений стали боты, распространяющие личные данные российских граждан.
Эксперты допустили, что дальнейшая судьба мессенджера будет зависеть от действий разработчиков. Как команда Павла Дурова обойдет блокировку, какие схемы обмана россиян мошенники могут использовать на фоне ситуации вокруг «телеги» и удастся ли заблокировать VPN — в материале «Реального времени».
